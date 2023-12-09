مدير جامعة النيل الازرق يعفي عمداء ونوابهم ويعين آخرين

أصدر البروفيسور عمر حسن حسين مدير جامعة النيل الازرق قرارا بإعفاء عمداء ونواب وعمداء، حيث كان أبرز الذين تم إعفاؤهم من مهامهم الدكتور سامية عوض التربى من عمادة كلية تنمية المجتمع، والدكتور عبدالرحمن عباس من مهام عمادة كلية علوم الحاسوب ودكتور الفاضل محمد شمين من مهام نائب أمين الشؤون العلمية، والدكتور مريم محمد احمد من مهام نائب عميد كلية الطب لبرنامج التمريض، والدكتور فاطمة حسن حسين من مهام نائب عميد كلية تنمية المجتمع والاستاذ النور الطيب حسن من مهام نائب عميد كلية علوم الحاسوب، وإعفاء الدكتور ابراهيم محمد على حسبو من مهام مدير إدارة الجودة والتخطيط الاستراتيجي، وإعفاء الدكتور احساس محمد احمد المدنى من مهام نائب مدير مركز دراسات السلام والتنمية والدراسات الاستراتيجية، وإعفاء الدكتور اجلال بابكر سليمان عثمان من مهام نائب مدير إدارة الجودة والتخطيط الاستراتيجي، واعفاء الدكتور عصفة النور الفكى من مهام رئيس قسم صحة المجتمع، وإعفاء الأستاذة علوية خميس من مهام مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة .
كما أصدر البروفيسور عمر حسن حسين مدير جامعة النيل الازرق قرارا اخرى قضى بتعيين الاستاذ النور الطيب حسن عميدا لكلية علوم الحاسوب، والدكتور فاطمة حسن حسين عميدا لكلية تنمية المجتمع، والدكتور عبدالرحمن هدي جمعة نائب أمين الشؤون العلمية ودكتور عصفة النور الفكى نائبا لعميد كلية الطب لبرنامج التمريض، والدكتور سامية عوض محمد التربى مدير لإدارة الاستثمار، والدكتور إجلال بابكر سليمان عثمان مدير لإدارة الجودة والتخطيط الاستراتيجي والاستاذ علوية خميس مدير لإدارة العلاقات الخارجية.
سونا
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