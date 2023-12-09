كشفت مصادر أمنية الأسباب غير المعلنة لدخول المتمرد المليشي كيكل إلي منطقة أم شديدة الحدودية ومناطق ودبشارة وأطراف إدارية الصباغ بمحلية البطانة .. • رافق بعض المتمردين داخل مليشيا التمرد كيكل في توغله داخل مناطق بولايتي نهر النيل والقضارف .. • تم الاتفاق بين مليشيا التمرد السريع وبعض تجار السلاح والذخيرة علي تهريب وتسليم أسلحة وذخائر .. المتمرد كيكل كان وسيط الصفقة بحكم تجربته السابقة في تجارة وتهريب السلاح بالبطانة .. • لأسباب غير معروفة للطرفين ( البائع والمشتري) فشل المهربون في توصيل الذخائر والأسلحة في الزمان والمكان المحددين .. • فشل الصفقة يؤكد صراخ جنود مليشيا التمرد بسبب النقص الحاد في الأسلحة والذخائر .. ويؤكد من جهة أخري ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسلل مهربي الأسلحة الذين ظلوا يحاولون منذ أسبوعين تسليم الشحنة في مواعيدها بعد قبض الثمن مقدماً !! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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