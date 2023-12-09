مبارك أردول: إيغاد والقضايا الاستراتيجية المتعلقة بها مثل بناء الجيش الوطني وكيفية حكم البلاد وإدارة الدولة وتقسيم الموارد

النقاش في قمة الإيقاد المنعقدة هذه الأيام في جيبوتي والتي تجمع طرفي الحرب الجارية حاليا يجب أن يركز النقاش فيها على كيفية وقف وإنهاء الحرب وبعض الترتيبات قصيرة الأمد او التكتيكية المتعلقة بها في الراهن مثل القضايا الإنسانية وكيفية الفصل بين القوات وإعادة انتشارها وتحديد مراكز التجمع.

أما القضايا الاستراتيجية المتعلقة بها مثل بناء الجيش الوطني وكيفية حكم البلاد وإدارة الدولة وتقسيم الموارد، فليسوا وحدهما من يستحقون مناقشتها فقط وانما بمشاركة وتمثيل كافة الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد، لم يطل أمد الصراع في السودان منذ الاستقلال إلا الحلول الجزئية ومع أطراف محددين، فلو اردنا حلاً شاملا فالشمول سيكون بالأطراف والقضايا ، حظاً موفقاً نتمناها لهذه الجهود الإقليمية.

مبارك أردول