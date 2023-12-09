مسيرة جماهيرية بدنقلا دعما للقوات المسلحة ورفضا للتدخل الأجنبي بالبلاد

خرجت جماهير مدينة دنقلا والمناطق المجاورة لها في مسيرة هادرة نظمتها الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة بمحلية دنقلا منددة في هتافاتها بمواقف دولة الامارات الداعمة لمليشيا التمرد .

وطالبت الجماهير القيادة بأتخاذ مواقف قوية تجاه أي مواقف داعمة للتمرد كما جدد المواطنون في هتافاتها دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة حتى يتم القضاء على المتمردين.

وقد خاطب المسيرة ممثل اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية الشمالية البروفيسور الطيب سوركتي، محيبا تضحيات ومجاهدات القوات المسلحة وهي تخوض الآن معركة العزة والكرامة لدحر متمردي الدعم السريع والمحافظة على أمن وإستقرار ووحدة السودان.

وأكد أن الحرب الدائرة بالبلاد ماهي إلا حلقة من حلقات الاستهداف والتأمر على عقيدة ومكتسبات ومقدرات وموارد الشعب السوداني وأشار إلى مواصلة الاعداد للتصدي لكافة أشكال الاستهداف والحفاظ على الأمن والاستقرار ودعا الشباب للانخراط في معسكرات العزة والكرامة من أجل الدفاع عن الأرض والعرض.

من جانبه أشاد قائد اللواء 366 دفاع جوي دنقلا الذي تحدث في المسيرة إنابة عن القوات المسلحة العميد الركن علي إدريس بدعم وإسناد شعب الولاية الشمالية المتواصل للقوات المسلحة.

وأكد أن الولاية قدمت ومنذ إندلاع الحرب في شهر أبريل الماضي دعما عينيا وماديا ومعنويا للقوات المسلحة وجرحى العمليات ومعسكرات التدريب المفتوحة وأسر الشهداء، مشيرا إلى أن المعركة الدائرة الآن في السودان هي معركة الامة السودانية.

وأضاف أن القوات المسلحة قادرة بفضل لله تعالي أولا ثم بجهود ودعم وإسناد الاجهزة الامنية الاخري والشعب السوداني على حسم المعركة وتحقيق النصر المؤزر وتطهير البلاد من دنس المتمردين والعملاء والمتربصين بأمن ووحدة وإستقرار السودان.

إلى ذلك جدد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالمحلية الأستاذ عوض الكريم ربيع مواصلة جهود المحلية ودعمها وإسنادها للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حتى تحقق النصر المؤزر وتنعم البلاد بالامن والاستقرار والطمأنينة.

بدوره إستنكر ممثل الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة بمحلية دنقلا الدكتور أسعد محجوب المؤامرات والابتلاءات التي ظلت تحاك ضد السودان محييا مجاهدات ونضالات القوات المسلحة وهي تزود وتدافع عن تراب هذا الوطن وعقيدته ومكتسباته ووحدته ونسيجه الاجتماعي المترابط وطالب قيادة الدولة بطرد السفير الاماراتي من السودان وتجنيب جميع مشروعات دولة الامارات الاستثمارية في السودان.

هذا وكان قد تخلل مسيرة الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة بمحلية دنقلا عرض إظهار القوة بمشاركة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وكتيبة المستنفرين الاستراتيجية.

سونا