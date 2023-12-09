مهندس يطلب من زوجته دفع «حق المأذون» لتطليقها.. وآخر يتزوج زميلتها في العمل

شهدت محكمة الأسرة المصرية، على مدار الاسبوع الماضي، عددا من دعاوى الخلع والطلاق والنفقات وأصدرت المحكمة بشأنهم قرارات نوضحها في السطور التالية .

سيدة أمام محكمة الأسرة: «تحول لشخص عنيف».. والزوج: «بتسلم على قرايبها وصوت ضحكتها يملأ المكان»

شهدت محكمة الأسرة دعوى نفقة زوجية أقامتها ربة منزل ضد زوجها، وقالت المدعية في دعواها إنها مازالت في عصمة زوجها، إلا إنه يرفض الإنفاق عليها دون أن تعرف السبب.

موظفة أمام محكمة الأسرة :«طلبت منه الطلاق قالي ادفعي حق المأذون»

دعوى طلاق للضرر سجلتها محكمة الأسرة بالقاهرة ،أقامتها موظفة ثلاثينية ضد زوجها الذي يعمل مهندسًا. وقالت صاحبه الدعوى إن سبب طلبها الطلاق لسوء معاملة زوجها لها وحرصه الشديد بعدم الإنفاق عليها وعلى طفلتهما، إضافة إلى أنه يرفض شراء متطلبات المنزل على حد قولها في صحيفة الدعوى.

سيدة في دعوى طلاق للضرر: «كان بيبيع ويشتري فيا ويعتدي عليا بالضرب أمام أبنائه»

نظرت محكمة الأسرة دعوى طلاق للضرر أقامتها سيدة ضد زوجها بعد 14عاما من الزواج، وقالت إنها تعيش مأساة حقيقية معه، بعد أن اعتاد على إهانتها وتجريحها،كما إنه حبسها داخل غرفة أثناء ضربها، إضافة إلى إنه منع عنها المصروف حتى يشعرها بفضله عليها، ووجه لها ألفاظا نابية تعد سبًا وقذفًا.

موظفة أمام محكمة الأسرة: «رجعت من الشغل لقيت زميلتى اللى في أجازة مرات جوزي»

شهدت محكمة الأسرة، دعوى خلع أقامتها موظفة شابة ضد زوجها، وقالت المدعية، أن سبب طلبها الخلع لعدم تقديره لها وارتكابه جرما لا يغتفر .

سيدة أمام محكمة الأسرة: بعد 35 سنة جواز قررت خلع جوزي لهذا السبب (تفاصيل)

بعد 35 عامًا من الزواج، قررت سيدة ستينية عدم استكمال حياتها الزوجية، وتوجهت إلى محكمة الأسرة واتخذت إجراءات إقامة دعوى الخلع ضد زوجها بنفسها دون أن توكل محاميًا عنها، وبعد إنهائها الإجراءات سجلت الدعوى بدفاتر محكمة الأسرة

موظف أمام «الأسرة»: «بعد 15 سنة جواز قالتلي إنت مش طموح».. والمحكمة تصدر حكمها

أقامت سيدة خمسينية دعوى أمام محكمة الأسرة ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر، وقالت الزوجة في دعواها إن المدعى عليه غير طموح في حياته، ومنذ زواجهما وحتى الآن يقف مكانه مكبل اليدين والتفكير.

المصري اليوم