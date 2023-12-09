دهب وقبلة صادمة.. هجوم نارى على حمو بيكا وزوجته بسبب صور جديدة

مازال أصداء عقيقة ابنة مؤدى المهرجانات حمو بيكا، مستمرة فى إثارة الجدل، حيث انتشرت صورا من الحفل الذى أقامه حمو بيكا مع زوجته.

وتسببت صورة حمو بيكا مع زوجته ، وهو يقبلها فى حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا ، كما هاجم عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الصورة التى أظهرت أيضا الدهب الذى ترتديه زوجة حمو بيكا بشكل مبالغ فيه.

وجاءت تعليقات متابعى حمو بيكا على دهب زوجته ليقول أحد المتابعين : “مثل أساور مرتو.. للحج متولى”.

وتعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا لهجوم من قبل رواد مواقع صفحات التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحته على موقع الفيس بوك عقب نشره فيديوهات من حفل سبوع ابنته تاج.

وانقسم جمهور حمو بيكا ، على صفحته الرسمية ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاحتفال فيما وصفه البعض الأخر أنه حفل حنة وليس سبوع لابنته بسبب ضخامة الحفل.

وقام عددا من رواد صفحته بالسخرية من احتفال حمو بيكا، بسبوع ابنته تاج قائلا: ده سبوع ولا حنة تاج ياحمو.

فيما علق أخرون على كمية الذهب الذي يرتديها حمو بيكا بالإضافة إلى زوجته والتى تخطى حجم الذهب الذي ترتديه الكيلو جرام.”

احتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا بـ “سبوع” طفلته الأولى تاج في إحدى قاعات الأفراح ، برفقة زوجته شمس وأصدقائه وعائلته.

وصل الحفل مستعينًا بسيارة كلاسيكية ومكشوفة السقف ، وشارك حمو بيكا جمهوره بعض الصور والفيديوهات من داخل القاعة ، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقد حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا على مشاركة جمهوره فيديو من كواليس ولادة ابنته الأولى تاج، حيث ظهر فى الفيديو مع زوجته شمس وهما يستعدان لاستقبال أول مولود لهما.

وعلق حمو على الفيديو قائلا: اللهم لك الحمد، فرحة العمر كله أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بحته منك ومن حبيبه عمرك.. والحمد لله ربنا رزقتي بأهم حاجه في حياتي “تاج”.. ربنا يخليكوا ليا يا رب واقدر اسعدك واساعدك في حياتك يا بنتي.

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعيد زواجه الثالث على زوجته شمس، وذلك بحضور عدد من الاهل والاصدقاء.

صدى البلد