مدير شرطة محلية كرري المكلف يتفقد ارتكازات الشرطة المنتشرة داخل وأطراف المحلية

في إطار الجهود المبذولة من قوات الشرطة لتعزيز العمل المنعي ومحاربة الجريمة، تفقد اللواء شرطة دفع الله طه مدير شرطة محلية كرري المكلف. يرافقه اللواء عبدالله أبكر مدير إدارة تدريب قوات الصف والجنود واللواء شرطة صالح حسن بابكر مدير شرطة محلية امدرمان تفقدوا قوة ارتكازات الشرطة المنتشرة داخل وأطراف محلية كرري. وحيا سيادته القوات التي تعمل في هذا الظرف الاستثنائي مشيداً بالروح المعنوية العالية للقوات ونقل لهم تحايا السيد وزير الداخلية. وتحية السيد مدير عام قوات الشرطة. وحثهم على العمل بكل مهنية وتجرد. من جانبه أكد قائد قوة الارتكازات إن هذه الزيارة تعتبر تحفيز ودفع معنوي كبير للقوات. مبيناً إن قوات الارتكازات ستبذل الغالي والنفيس من أجل استدباب الأمن والطمأنينة للمواطن. كما عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم الكبير لتلك الارتكازات. مؤكدين إن إعادة إنتشار الشرطة يبعث الطمأنينة في النفوس.

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