ورشة لتدخلات تعزيز الصحة للتصدي للكوليرا بولاية سنار

أكدت الأستاذة فاطمه محمد عبد الحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بولاية سنار أهمية تدريب معززي الصحة لمكافحة وباء الكوليرا بالولاية والحد من انتشاره. جاء ذلك لدى مخاطبتها ورشة تدريب المدربين لتدخلات تعزيز الصحة للتصدي للكوليرا التي نظمتها إدارة تعزيز الصحة ومنظمة رعاية الطفولة العالمية مشيدة بتدخلات تعزيز الصحة. وقالت “إنها مكون أساسي في الاستجابة” مؤكدة متابعتها لتوصيات الورشة حتى تجد التنفيذ. فيما أكد محمد حسن البدري مدير تعزيز الصحه أن ورشة تدريب المدربين لتدخلات تعزيز الصحه للتصدي للكوليرا ناقشت استراتيجيات التعزيز ودور المعزز في البحث النشط أثناء الزيارات المنزلية وتحريك المجتمعات ونظم المتابعة والاستجابة السريعة لبرامج التعزيز واضاف البدري أنه تمت مناقشة خطط الاستعداد والاستجابة لمختلف المحليات. واشار إلى أن الورشة اوصت بتكوين شبكة معززي الصحة ودعم انشطة التعزيز وتقوية التنسيق مع الشركاء وتقوية نظام الإشراف والمتابعة وتوفير معينات التعزيز، مبينا أن الورشة ستستمر لمدة يومين واستهدفت مدراء تعزيز الصحة بالمحليات السبع وكوادر التعزيز بالولاية. من جهته أكد ممثل منظمة رعاية الطفولة العالمية مهندس اسامه عبد الرحيم تعاونهم التام مع وزارة الصحة في وضع خطة للمشاركة في تدخلات التصدي وان هذه الورشة لدعم تعزيز وتجويد برامج رفع الوعي بأهمية الوقاية والنظافة وإصحاح البيئة. سونا

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