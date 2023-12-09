والي الجزيرة يطمئن على صحة الفنان محمد ميرغني

إطمأن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم بمستشفى الشرطة بمدني على صحة الفنان محمد ميرغني الذي يرقد في العناية المركزة بعد وصوله من مدينة الدمازين. كان ذلك بحضور الدكتور أسامة عبد الرحمن مدير عام وزارة الصحة والأستاذ الهادي علي بوب مدير عام وزارة الثقافة والإعلام واللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة. سونا

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