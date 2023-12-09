20 ألف سلة غذائية من الهلال الأحمر القطري للجزيرة

إستمعت اللجنة الفنية لمراكز الإيواء بولاية الجزيرة في إجتماعها اليوم بأمانة الحكومة برئاسة الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير عام وزارة الشباب والرياضة الوزير المكلف رئيس اللجنة لتقرير مفصل حول زيارة وفد من أعضاء اللجنة لمدينة بورتسودان حيث كشف رئيس اللجنة من خلال التقرير عن تواصل الوفد مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الداعمة وعقد عدد من الإتفاقيات لدعم مراكز الإيواء وإدخال ولاية الجزيرة ضمن مشروع دعم الوافدين من قبل المنظمات وأعلن عن الترتيبات الجارية لإستقبال 300 سلة صحية و 20 ألف سلة غذائية من الهلال الأحمر القطري.

كما إطلع الإجتماع على التقارير التراكمية حول الموقف الصحي والغذائي والأمني بمراكز الإيواء حيث أكد التقرير الصحي خلو مراكز الإيواء من الوبائيات وأن الموقف الصحى مطمئن، وأشار التقرير الأمني لإستمرار عمليات ترحيل اللاجئين إلى المواقع المخصصة لهم.

من جانبه أعلن المدير التنفيذي للهلال الأحمر السودانى بالولاية عن تنفيد 20 عياده متحركة (موبايل كلينيك) بمراكز الإيواء بمحلية جنوب الجزيرة وقال :(إن البرنامج الصحي يستهدف في الفترة المقبلة محلية القرشي).. وأعلن مدير الهلال الأحمر عن تخريج 3 دفع من أبناء الوافدين في الإسعافات الأولية إلى جانب تنفيذ 9 حملات إصحاح بيئة بمراكز الإيواء وكشف عن الترتيبات الجارية لتنفيذ حملة كبرى لإصحاح البيئة بمستشفى مدني التعليمي .

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