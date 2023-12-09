بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة

صعق بورنموث مضيفه مانشستر يونايتد بالتغلب عليه (3-0) على ملعب أولد ترافورد، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية بورنموث دومينيك سولانكي في الدقيقة الخامسة وفيليب بيلينج (68) وماركوس سينيسي (73).

وبتلك النتيجة، رفع بورنموث رصيده إلى 19 نقطة في المركز 13، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 27 نقطة في المركز السادس.

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