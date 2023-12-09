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بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة

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Asma Osman 0 تبليغ

صعق بورنموث مضيفه مانشستر يونايتد بالتغلب عليه (3-0) على ملعب أولد ترافورد، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة 16 من الممتاز.وسجل ثلاثية بورنموث دومينيك سولانكي في الدقيقة الخامسة وفيليب بيلينج (68) وماركوس سينيسي (73).

وبتلك النتيجة، رفع بورنموث رصيده إلى 19 نقطة في المركز 13، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 27 نقطة في المركز السادس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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