قال مصدر دبلوماسي للجزيرة بأن الخارجية السودانية كانت قد طلبت إبعاد الملحق العسكري الإماراتي ومساعده والملحق الثقافي وجاءت ردة الفعل الإماراتية بطرد الملحقين السودانيين ردا لذلك. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السودانية كانت قد طلبت إبعاد الملحق العسكري الإماراتي ومساعده والملحق الثقافي وجاءت ردة الفعل الإماراتية بطرد الملحقين السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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