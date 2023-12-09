غابات ولاية سنار تنتج ١٠٠ الف قنطار صمغ هذا الموسم

اكد الاستاذ علي شيخ ادريس مدير الغابات الولائية بولاية سنار بأن عدد الغابات الموجود بالولاية يقدر بحوالي 300 غابة من غابات شعبية وخاصة وغابات الضهرة والغابات النيلية، مشيرا إلى أن الولاية يوجد بها ثلاث مناشير (ود النيل ــــ السوكي ــــ اللكندي). وقال سيادته في تصريح لـ(سونا) ان الولاية تمتاز بوقوعها على حزام الصمغ العربي، وفقا لخطوط العرض المعروفة، واضاف ان منتج صمغ الهشاب وصمغ الطلح تعتبر من أشهر المنتجات الغابية الذي يعتبر موردا اقتصاديا مهما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، لكنه قال إنه و بسبب عدم استقرار الاسعار قلت انتاجية صمغ الهشاب.

وأشار مدير الغابات إلي ان الولاية اتجهت الي صمغ الطلح الذي يعتبر اكثر انتاجا ومحافظة على الأشجار ويقدر إنتاج الهشاب هذا الموسم حوالي 20 ألف قنطار اما صمغ الطلح فيقدر ب 80 الف قنطار هذا الموسم. وأضاف مدير الغابات ان هناك بعض التحديات تواجه انتاج الصمغ منها عدم توفر العمالة لهذا العام نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وظروف الحرب بغرب السودان اضافة الى القطع العشوائي لاشجار الغابات

وقال شيخ ادريس :(إن للغابات دور مهم في حياة الإنسان في تحقيق التوازن البيئي ولها الكثير من المنتجات الاخري مثل فلنكات السكة الحديد والأخشاب والفحم النباتي وغيرها). داعيا إلى الحفاظ عليها من القطع العشوائي.

سونا