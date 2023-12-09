ريال مدريد يسقط في فخ بيتيس بالتعادل

سقط ريال مدريد في فخ التعادل (1-1) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء السبت، ضمن الجولة 16 من الليجا، في معقل الأخير “بينتو فيامارين”.وسجل جود بيلينجهام لريال مدريد في الدقيقة 53، بينما أحرز أيتور روبيال لبيتيس في الدقيقة 66.
بهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بينما ارتفع رصيد بيتيس إلى 26 نقطة في المركز السابع.يعد هذا التعادل هو الثالث لريال مدريد في الليجا هذا الموسم، بعد التعادل مع إشبيلية (1-1)، والتعادل السلبي ضد رايو فاليكانو.
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