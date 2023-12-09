أهلي جدة يسقط في فخ التعادل أمام الرائد

سقط أهلي جدة في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الرائد، السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن منافسات الجولة ال16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووصل أهلي جدة بذلك إلى النقطة 31، في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الرائد 13 نقطة، في المركز ال15.
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