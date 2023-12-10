ادارة البترول والوكلاء بالنيل الأبيض يدعمون وجبات مصابي القوات المسلحة

سلم الاستاذ عبد الباسط جعفر إبراهيم المدير العام لإدارة النقل العام والبترول بولاية النيل الأبيض يرافقه عدد من وكلاء محطات البترول بكوستي وربك، يوم أمس، مساهمات عينية من المواد التموينية للمستشفى العسكري لإعداد الوجبات لجرحى ومصابي العمليات العسكرية.

واكد المدير العام لإدارة النقل العام والبترول بالولاية وقوفهم مع القوات المسلحة في خندق واحد ومواصلة الدعم حتى يتحقق النصر، وقال إن الإدارة العامة للنقل والبترول ووكلاء طلمبات الخدمة على استعداد لتقديم المزيد من الدعم متي ماطلب ذلك منهم، مشيرا لمساهمات الادارة دعم المادي الذي تم تسليمه للخطوط الامامية وعيني ومعنوي لتحقيق التلاحم والالتفاف مع القوات المسلحة.

وعبر جعفر عن شكره لوكلاء محطات الخدمة علي الدور والحس الوطني وتجديدهم التزامهم بالمزيد متي ما طلب منهم.

وفي ذات السياق اشاد المقدم ابراهيم خير الله رئيس شعبة الخدمات بالفرقة 18 مشاة بكوستي بالدور المجتمعي الكبير الذي ظل تقدمه مكونات المجتمع لدعم واسناد القوات المسلحة.

وقال إن مواطن بحر ابيض سباق لفعل وعمل الخير)، مؤكداً وقوفه مع القوات المسلحة في معركة الكرامة، وابان ان مساهمة ادارة البترول مساهمة عينية كبيرة تسهم في رفع الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة.

وفي ذات الإطار امتدح الدكتور عثمان ابراهيم مدير مستشفي كوستي العسكري الجهود الكبيرة التي ظل يطلع بها مجتمع بحر ابيض في دعم القوات المسلحة منذ بداية الحرب، مضيفاً ان هذا الدعم يمثل دافع وحافز معنوي كبير للجرحى والمصابين.