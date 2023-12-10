د. هيثم: نسعى لتطوير الخدمات الصحية بكل ولايات السودان

قدم مدير الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف د. محي الدين حسن، تقريرا مفصلا عن زيارته لولايتي نهر النيل والشمالية، لوزير الصحة الإتحادي المكلف د هيثم محمد إبراهيم ، بحضور وزير الصحة بالشمالية د. ساتي حسن ساتي، والمدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية د. شيخ الدين عبدالباقي، وممثل الوكالة د مهاد مصباح، والتي جاءت بتوجه من وزير الصحة الاتحادي، لزيارة بعض المؤسسات الصحية للوقوف الميداني وتحديد الحوجة لسد الفجوة باقسام الطوارئ.

استهدفت الزيارة مستشفى ابوحمد والجكيكة بولاية نهر النيل ومستشفيات (دنقلا، التضامن، مروي) بالولاية الشمالية.

وفي تصريح صحفي عقب الإجتماع، اكد وزير الصحة الاتحادي د.هيثم محمدإبراهيم، سعي وزارته لتطوير الخدمات الصحية بكل ولايات السودان المختلفة، مشيرا إلى ضرورة الإهتمام باقسام الطوارئ بالمستشفيات لإنقاذ الأرواح.

والتزم وزير الصحة بتوفير كل المعينات التي تساهم في إستقرار الخدمات الصحية، مشيرا إلى العمل على تطبيق الجودة في الرعاية الصحية وانعكاسات ذلك على الصحة العامة والتحسن الايجابي بكافة مؤشرات الصحة من خلال قياس وتحسين الجودة في المستشفيات خاصة اقسام الطوارئ.

من جانبه إستعرض مدير الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف د. محي الدين حسن، تقرير الزيارة لولايتي نهر النيل والشمالية، مثمنا الدور الكبير للكوادر الطبية العاملة بالمؤسسات الصحية التي قام بزيارتها، رافعا حوجة المؤسسات، داعيا إلى سد الفجوات ووضع رؤية جديدة لاقسام الرعاية الطارئة والعمل على تدريب الكوادر الطبية.