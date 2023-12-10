في إطار مساعي حكومة ولاية الخرطوم للارتقاء بالخدمات الأساسية واستمراريتها في ظل الحرب وصلت كميات من مادة البولمر المستخدمة في تنقية المياه مقدمه من منظمة أطباء بلا حدود الهولندية تكفي المحطات لمدة شهرين. وكان في استقبالها والي الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزه وبحضور دكتور محمود القائم مدير عام وزارة الصحة بالولاية وممثل قسم الصيدلة بغرفة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة بالولاية دكتور عبدالله علي عبدالله عثمان. وأكد الوالي بأن إمداد المياه من أهم الأولويات لحكومة الولاية في ظل ظروف الحرب التي تشاهدها الولاية، مؤكدا سعي حكومته لتوفير كل مايحقق الاستقرار في الخدمات الأساسية، شاكرا جهود العاملين في تشغيل المحطات والآبار رغم الظروف الاستثنائية المفروضة على الولاية والداعمين من المنظمات والمؤسسات الخيرية في التخفيف من المعاناة التي فرضتها ظروف الحرب. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يتسلم مواد تنقية مياه الشرب من منظمة أطباء بلاحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.