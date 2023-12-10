اعفاء وكيل الخارجية وتكليف السفير حسين علي بمهام الوكيل

أصدر السيد عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء قرارا اليوم، باعفاء السفير دفع الله الحاج علي من منصب وكيل وزارة الخارجية وتكليف السفير حسين عوض علي محمد بمهام وكيل وزارة الخارجية . ووجه القرار وزارات الخارجية، العمل والاصلاح الاداري، المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الاخرى باتخاذ اجراءات تنفيذ القرار. سونا

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