قلة النوم.. هل يمكن أن تصيبك بالمرض؟

وفقًا للتقارير، يعد الدوار أمرًا شائعًا جدًا، حيث يعاني منه شخص واحد من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم طوال حياتهم، ومن حيث الأعراض، فإن الدوار هو إحساس مربك بالدوخة، يمكن أن يكون سببه عوامل مختلفة، بما في ذلك مشاكل الأذن الداخلية أو الالتهابات أو حتى الإجهاد.

وفقًا لموقع “health” كشف جراح الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فيكاس أغراوال، أنه عندما يكون النوم متقطعًا أو غير كافٍ، فإن قدرة الجسم على إصلاح وتجديد نفسه قد تتعرض للخطر، وهذا قد يؤدي إلى الدوار.

1. الجهاز الدهليزي والنوم: الجهاز الدهليزي عبارة عن شبكة معقدة من الهياكل الموجودة داخل الأذن الداخلية والتي تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على التوازن والتوازن، ويشمل قنوات نصف دائرية مملوءة بالسوائل وخلايا شعرية صغيرة تكتشف الحركة. يعد الأداء السليم للجهاز الدهليزي أمرًا ضروريًا لقدرتنا على الوقوف والمشي والحفاظ على وضعية مستقرة، النوم أمر حيوي لصيانة وإصلاح هذه الهياكل الحساسة.

في دراسة حديثة بعنوان “اضطرابات النوم والدوار: علاقة ثنائية الاتجاه”، والتي تم نشرها في مجلة الأبحاث الدهليزية، وجد أن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية المصاحبة والذين يعانون من قلة النوم لديهم نتائج أسوأ للدوار. ويشير كذلك إلى وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين اضطرابات النوم والدوار.

2. صيانة النوم والجهاز الدهليزي: خلال مراحل النوم العميق، يخضع الجسم لعمليات الإصلاح والتجديد الأساسية، وهذا يشمل صيانة النظام الدهليزي، يجب أن يبقى السائل الموجود في القنوات نصف الدائرية بالتناسق الصحيح، ويجب أن تكون خلايا الشعر في حالة جيدة لتتمكن من اكتشاف الحركة بدقة، يمكن أن يؤدي عدم كفاية النوم إلى تعطيل هذه العمليات، مما قد يؤدي إلى خلل في الجهاز الدهليزي وزيادة خطر الإصابة بالدوار.

3. الاضطرابات المرتبطة بالنوم: بعض الاضطرابات المرتبطة بالنوم يمكن أن تساهم بشكل مباشر في الدوار، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو حالة يتوقف فيها التنفس ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم، إلى انخفاض مستويات الأكسجين وتغييرات في تدفق الدم إلى الأذن الداخلية، مما قد يؤدي إلى الدوار أو تفاقم أعراض الدوار الحالية.

4. التوتر والنوم: التوتر هو سبب شائع للدوار، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعطيل أنماط النوم، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة التوتر العضلي والقلق، مما قد يساهم في حدوث مشاكل دهليزية ودوار. يساعد النوم الجيد على تنظيم هرمونات التوتر ويقلل من عبء التوتر العام على الجسم.

5. الأدوية: قد تؤثر بعض الأدوية الموصوفة لعلاج الدوار أو الحالات المرتبطة به على أنماط النوم كأثر جانبي. على سبيل المثال، قد تسبب بعض الأدوية المستخدمة للتحكم في أعراض الدوار النعاس أو الأرق، مما قد يؤثر على جودة النوم.

صحيفة الدستور