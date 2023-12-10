شاهد بالصور.. مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورا جديدة لها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة شتوية أنيقة؛ حيث ارتدت بنطلون رمادي غامق مع توب باللون الأسود ونسقت معهما جاكت أسود جلد.

وكان آخر أعمال مى عمر في الدراما، مسلسل “علاقة مشروعة” من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى “Forever Drama – مها سليم” و”media Hub – سعدى جوهر”.

بوابة الأهرام