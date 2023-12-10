الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بشيكان تؤكد المضي في تقديم الخدمات

أكد د. ضحوي عجب ضحوي مدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بمحلية شيكان ان منافذ تقديم الخدمة تعمل الآن في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالرغم من الظروف الاستثنائية بالمحلية والولاية.

وأشار ضحوي في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) إن اكثر من خمس منافذ داخل مدينة الأبيض ومركز بمنطقة ام جمط تعمل في تقديم الخدمات الطبية، واضاف ان الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم تبدأ من مقابلة الطبيب حتى الصيدلية.

كما أوضح مدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي أن هناك خدمات المستوى الثاني تعمل الآن في كافة التخصصات مثل الباطنية والاطفال والجراحة والنساء والتوليد، مضيفاً ان تقديم هذه الخدمات يتم عبر البطاقة التأمينية للمؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم ويتم معاملتهم استثماريا، مبينا ان هناك بعض التحديات الماثلة التي تواجه تقديم الخدمات للمؤمن عليهم.

وأكد ضحوي ان الوحدة التنفيذية بمحلية شيكان ماضية في تقديم خدماتها رغم هذه الظروف التي تواجه الوحدة مشيدا بالجهود المقدرة التي يقوم بها العاملين في هذه المنافذ من أجل تقديم خدمة وتلبية رغبات المؤمن عليهم بالمحلية.

سونا