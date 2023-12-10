السودان يبلغ الإمارات أن 15 دبلوماسياً غير مرغوب فيهم عليهم مغادرة البلاد

وزارة الخارجية السودانية استدعت وزارة الخارجية اليوم (الأحد) القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان السيدة د. بدرية الشحي وأبلغتها قرار حكومة السودان بإعلان عدد (15) شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة. اليوم التالي

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