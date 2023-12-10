إحباط تهريب ” سيانيد” و”ابل” بولاية البحر الاحمر

تمكنت قوات مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر من ضبط عدد أربعة مركبات تحمل على متنها كمية كبيرة من مادة “السيانيد” عالية السمية.

وجدد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر، التزامهم التام وسعيهم المتواصل لقطع الطريق امام كافة محاولات التهريب من خطط وبرامج مدروسة ،بجانب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها منسوبي قوات المكافحة.

وفي السياق قال مدير إدارة مكافحة التهريب العميد شرطةخالد محمد صالح أن أن الضبطية تمت عبر أحد الاطواف البرية شمال مدينة بورتسودان بعد توفر معلومات تمت متابعتها بدقة عالية حتى تمكن الطوف من ضبط المركبات بجانب كمية كبيرة من الإبل المهربة على الحدود كانت في طريقها لخارج البلاد بالاضافة الى أربعة متهمين وإتخذت الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهتم توطئة لتقديمهم للمحاكمة.

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