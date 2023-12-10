حملات أمنية لضبط حائزى المخدرات والأسلحة النارية في أسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ،ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6،500 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام وكمية من مخدرى الهيروين ،الشابو بحوزة 5 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.-ضبط 3 قطع سلاح نارى 3 فرد محلى وعدد من الطلقات.
دمياط:
-تنفيذ 836 حكم قضائى متنوع.-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 9،500 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين و2 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـهم معلومات جنائية،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصري اليوم
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