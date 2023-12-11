تدريب 35 دارساً على تقانات ما بعد الحصاد والتسويق بمدني

خاطب الدكتور هاشم محمد علي المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المفوض مساء أمس بقاعة مركز تدريب هيئة مياه ولاية الجزيرة بمدني إنطلاقة الدورة التدريبية القطرية في مجال تقانات مابعد الحصاد والتسويق التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وعبر سيادته عن إشادته بالدور الكبير الذي ظلت تقوم به المنظمة العربية للتنمية في تطوير عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني بولاية الجزيرة، مؤكداً أهمية الدورة في تحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية التي يمكن من خلالها دعم الإقتصاد الوطني الولائي، مجدداً الإلتزام بإستمرار التعاون مع المنظمة لتنفيذ كافة الدورات التدريبية للعام الجاري.

من جانبه، أوضح الأستاذ مهدي عبد الكريم رئيس نقطة إتصال المنظمة بالولاية أن الدورة التدريبية تأتي ضمن خطة المنظمة للعام 2023م وتهدف للإرتقاء بتقانات ما بعد الحصاد للمنتحات البستانية لزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية بما يخدم إنسياب تجارة السلع الزراعية والغذائية العربية، داعياً المتدربين للإستفادة من المادة المقدمة والعمل علي نشرها لأكبر قطاع من منتجي الخضر والفاكهه بالولاية.

الجدير بالذكر أن الدورة تستمر حتى 14 ديسمبر الجاري وتستهدف 35 متدرباً من وزارة الزراعة والغابات الإتحادية ووزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولايتي الجزيرة وسنار وهيئة البحوث الزراعية وجامعة الجزيرة وبنك السودان المركزي وشرطة الجمارك، إضافة لإتحاد منتجي الخضر والفاكهه وإتحاد مصدرى الخضر والفاكهة وتتناول المحاور الرئيسية المرتبطة بتقانات ما بعد الحصاد والتسويق والمواصفات الفنية لمراكز تقانات ما بعد الحصاد والمواصفات القياسية المطلوبة في صادر المنتجات البستانية لتحقيق القيمة المضافة المرجوة.