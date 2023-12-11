تعهدات بإنشاء مركز حديث للتدريب المهني بالمتمة

عقد الاستاذ مجاهد مصطفي مكي الامين العام للمجلس الأعلي للتدريب المهني والتلمذه الصناعيه لقاءات تفاكرية مشتركة بينهم ولجنة تنمية وتطوير محلية المتمة برئاسة العمده عيسي سنهوري، تناول من خلالها إقامة مركز محلية المتمة للتدريب المهني والتلمذة الصناعية على الأرض المخصصة له بمدينة المتمة. وأكد وفد لجنة تنمية وتطوير المتمة على توافر الإرادة السياسية والشعبية لتشيد المركز خلال العام المقبل كواحده من الاولويات الملحه لتدريب وتأهيل كوادر فنيه ومهنيه يتسنى لها قيادة برامج النهضه الصناعية والحرفية بالولاية باستيعاب وتفجير الطاقات الكامنة. ومن جانبه أكد مجاهد مصطفي مكي الامين العام للمجلس الأعلى للتدريب المهني الفراغ من اعداد الخطط والميزانيات التي من شأنها تحقيق أبعاد الانطلاقة الشاملة لبرامج التدريب المهني عبر المراكز المتخصصة والدورات التدريبية. وقال نريد إشراك المجتمع لقياده البرامج لتغير ماهو سائد من مفاهيم بشان التدريب المهني، وحيا وعي ومبادرات اللجنة العليا لتأمين وتطوير محلية المتمة في هذا الصدد. وتعهد مكي بتسخير كافة الامكانيه المتاحه على مستوى اجهزه الدولة والمنظمات الدولية العامله في مجال التدريب المهني لتشيد وتأسيس مركز التدريب المهني بمحليه المتمه وفق أحدث النظم التدريبية. سونا

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