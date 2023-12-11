مستشار ولاية شمال دارفور يبحث الجوانب الاقتصادية والصحيه مع ولاية القضارف

استقبل والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه عصر اليوم الاستاذ الفاضل ادم محمد مستشار والي ولاية شمال دارفور وبحث اللقاء عددا من الموضوعات المشتركة بين الولايتين خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والصحية. ورحب والي القضارف المكلف بمستشار الوالي مؤكدا استعداد حكومة الولاية للتعاون مع حكومة شمال دارفور فيما يخدم مواطني الولايتين ويحقق الأهداف المنشودة. فيما اشاد المستشار بجهود حكومة ولاية القضارف في استضافة الملتقى التنسيقى لولاة الولايات وحكام الاقاليم في الايام الفائته والنتائج المثمرة التي خرج بها لصالح ولايات البلاد. واعلن عن تكفل حكومة ولاية شمال دارفور باقامة عدد من محطات المياه بوحدة باندغيو الادارية بمحلية القلابات الغربية ودعم مستشفى المنطقة بكميات من ادوية الكلازار لمساندة جهود حكومة القضارف في محاصرة المرض ووصولا للغايات المرجوة. سونا

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