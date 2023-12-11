القبض على 70 متسولا في حملة على منطقتي «سان ستيفانو ولوران»

متسول - رمزية قامت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية لمكافحة الجرائم بشتى صورها من بينهم التسول واستجداء المارة بمنطقتى «سان ستيفانو ولوران» بدائرة قسم الرمل، حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 90 قضية متنوعة ضُبط خلالها 90 متهما وعُثر بحوزتهم على 7 قطع سلاح أبيض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. المصري اليوم

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