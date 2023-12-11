بسبب تغيير العملة.. «الداخلية»: ضبط 6 متهمين خطفوا تاجرًا واستولوا على 5 ملايين جنيه

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة من تاجر بتعرفه على أحد الأشخاص، واتفقا على تغيير قرابة 5 ملايين جنيه إلى عملات أجنبية، ولدى تقابلهما بإحدى المناطق بالجيزة اصطحبه بسيارة ملاكى لإحدى الفيلات بدائرة المركز وأوهمه بأنها ملكه، إلا أنه فوجئ بحضور سيارة «ميكروباص» ترجل منها مجموعة من الأشخاص واستولوا على المبلغ المالى الذي كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «بالفحص وإجراء التحريات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم 6 أشخاص لهم معلومات جنائية، من بينهم سيدة محكوم عليها بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد، وكذا ضبط السيارة الميكروباص المستخدمة فـى الواقعة».

وأضافت: «بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزءًا من المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

المصري اليوم