أميرة ملش: المشاركة واجب وطنى

الانتخابات هى صورة حضارية تمامًا تعكس وعى وإدراك الشعوب.. توضح مدى ثقافة هذا الشعب وعراقته وتطوره.. هى حق من حقوق الشعوب المكافحة التى ضحت من أجل الوصول إلى هذا اليوم.. فأصبحت معيارًا للتقدم ومقياسًا للديمقراطية.. وإذا كانت حقًا لنا فإن مشاركتنا بها هى ممارسة لهذا الحق بدلًا من ضياعه.. وكان من المؤسف أن المصريين لم يبدوا أى اهتمام بعملية إجراء الانتخابات فى الماضى، وكانت تمر عليهم مرور الكرام، لا أحد يلتفت، أو حتى يشعر بأن هناك انتخابات تجرى فى البلد، وأن له حق التصويت، وأيًا كانت أسباب ذلك، فقد كان خطأ فادحًا وإهدرًا لحق المواطن فى الاختيار والمشاركة فى تحديد المصير واتخاذ القرار.

‎ولكن تغيرًا ما حدث منذ سنوات، وأصبحنا نشعر وندرك أنه علينا الاختيار، وأن بأيدينا القرار.

‎وإذا كانت المشاركة فى الانتخابات قبل ذلك ضرورة، إلا أنها اليوم فى هذه اللحظة التى يمر بها بلدنا واجب وطنى.. لا أحد يغفل ما يحدث على حدودنا الشرقية، فهناك حرب دائرة على بعد خطوات من حدودنا، ترتيب قديم جديد بخطف سيناء منا مرة أخرى، مخطط خرج من الغرف المغلقة ليصرح به على الملأ، بتهجير الفلسطينيين إلى مصر وبالتحديد فى سيناء، هناك من يصرخ وينادى بذلك من الجانب المحتل الإسرائيلى، ويبدو أن عندهم إصرارًا على ذلك بالحيلة مرة، وبتضييق الخناق على أهلنا فى غزة بحرب لا تهدأ مرات أخرى، فيدفعهم القصف المستمر إلى الهروب للحدود، للجانب الآمن فى سيناء.. كل هذا يحدث على مسمع ومرأى من العالم، الذى يظل متفرجًا، ويجد أن لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها، حتى وإن كانت هذه اللهجة خفّت إلى حد ما فى بعض الدول، إلا أنها لا تعبأ بأى شىء سوى مصلحة إسرائيل، لأنها فى الأساس جزء مهم من مصلحتها، وبنفس المنطق حتى لو عارضت هذه الدول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، فنحن لا نعرف ماذا يحمل لنا الغد من تغيير فى المصالح وترتيب للأجندات السياسية، كما أننا لا نعرف، على وجه اليقين، هل معارضتها تهجير أهل غزة إلى مصر حقيقية أم ظاهرية؟ ‎صحيح أن مصر نجحت حتى الآن عن طريق قيادتها السياسية والعسكرية وشعبها فى إجهاض هذا المخطط، ولكن الحرب ما زالت دائرة، وعنفها يزيد كل يوم عن الآخر، والسبيل الوحيد لصمودنا هو إظهار قوتنا واتحادنا، قوة الداخل ضرورة فى كل الأوقات، ولكن فى الأوقات العصيبة فهى حائط صد وأمان، هى الدعم الحقيقى للبلد، والقوة تعنى التماسك والاتحاد، والانتخابات الرئاسية هى فرصة عظيمة حتى يظهر الشعب المصرى بقوته العددية التى ترهب أى عدو، وباتحاده الذى يربك حسابات من لديه النية لإحداث فرقة بين صفوفه، وإصراره وصموده الذى يحطم خبث الجبناء ويحبط غدر الخائن.

‎إن أهم سلاح تمتلكه الدولة المصرية هو شعبها العريق، الذى يدرك دائمًا لحظات الخطر، ويتوحد ويتماسك منحيًا أى خلافات أو اختلافات جانبًا، هذا التماسك هو عين المحبة لهذا الوطن، هو ما جعلنا نعبر الكثير والكثير من الأزمات، التى ربما لو حدثت لشعوب أخرى لانهارت بلادهم وضاعت أوطانهم.. ولنا فى بلاد قريبة بمنطقتنا العربية مثال على ذلك.

‎وهو ما يحتم علينا إدراك صعوبة اللحظة التى نمر بها، حيث إن الانتخابات هذه المرة تحدث فى لحظة شديدة الخطورة والاستثنائية، ومشاركتنا بها لها دلائل ذات أهمية كبيرة، وتبعث بإشارات قوية لمن يريد بنا السوء، ومن يدبر لنا المؤامرات، مشاركتنا تظهر قوتنا وتشعرهم بضعفهم، صوتنا يفرق ووجودنا واجب، مجرد النزول إلى لجان الانتخاب يعكس وعى الشعب ومحبته وطنه واعتزازه بكرامته، وأنه شعب لن يتنازل عن حقوقه، بل يمارسها ويقتنصها ولا يفرط فيها.

أميرة ملش – صحيفة الدستور

