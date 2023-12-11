رب ضارة نافعة .. إن موقف وزارة الخارجية السودانية بعد صدور البيان الختامي لقمة إيغاد الـ41 بالغ الإحراج ويحتاج لوقفة من الوزارة لدراسة شكل الوفود المشاركة مستقبلاً. خالد الأعيسر الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الإعيسر: موقف وزارة الخارجية السودانية بعد صدور البيان الختامي لقمة إيغاد الـ41 بالغ الإحراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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