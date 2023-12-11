شرطة سواكن تشرع في إزالة الظواهر السالبة والمخالفات

تنفيذاً لتوجيهات والي ولاية البحر الأحمر وتنفيذا لقرار الطوارئ رقم ١٩/١٨/٢٠٢٣ نظمت شرطة سواكن حملة لإزالة المخالفات والمباني غير القانونية بجهة الاختصاص. وتمكنت القوة المشاركة في الحملة من ضبط عصابة تخصصت في سرقة الخراف من المحجر البيطري بعد كمين محكم بواسطة مباحث محلية سواكن في الساعة الثالثة صباحا. وفد وجدت الحملة ارتياحا لدى مواطني المحلية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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