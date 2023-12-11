بالصور.. مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف يتفقد الحالة الصحية لأحد إعلاميي الإقليم

تفقد العميد شرطة حقوقي د/أمير عبد الرحمن بركية مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف وأعضاء هيئة القيادة الإعلامي المخضرم الأستاذ/عادل أبو الريش الذي يلزم الفراش الأبيض مستشفيا حيث اطمأن مدير شرطة الإقليم على الحالة الصحية ومراحل العلاج مثمنا الجهود والعطاء الكبير الذي قدمه الأستاذ أبو الريش خلال مسيرته الإعلامية الحافلة، متمنياً له ولكافة المبدعين الصحة والعافية.

وتأتي الزيارة إنفاذا للبرامج الاجتماعية المصاحبة لأعياد الشرطة السودانية ويوم الشرطة العربية حيث وجدت الزيارة ترحيبا وارتياحا وسط أسرة الأستاذ وزملائه والأوساط الإعلامي.

يذكر أن الأستاذ /عادل أبو الريش من الرعيل الأول من الإعلاميين بإقليم النيل الأزرق بجانب عمله بالعديد من الموسسات الإعلامية كما عمل بإذاعة ساهرون صوت الشرطة السودانية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان