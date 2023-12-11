الجزيرة: تركيب الطاقة الشمسية بمحطات المياه والمرافق الصحية ومخازن الأدوية

دشنت وزارة البنى التحتية والنقل بولاية الجزيرة صباح اليوم محطتي الطاقة الشمسية بحي الإنقاذ شرق مدني وحي الأندلس. من جانبه أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البني التحتية والنقل المكلف في تصريح لسونا إستمرار إنفاذ مشاريع الطاقة الشمسية في مصادر المياه بالولاية والمرافق الصحية ومخازن الأدوية ضمن ميزانية الوزارة للعام 2024م . فيما أوضح المهندس محمد العوض الجاك مدير هيئة مياه الولاية إن محطات الطاقة الشمسية أسهمت في إستقرار الإمداد المائي في ظل برمجة قطوعات الكهرباء لافتاً إلى أن خطوط المياه تحتاج الي تيار كهربائي مستقر لمدة 5 ساعات لملء خطوط المياه . وأكد المهندس أحمد النعيم مدير الكهرباء بوزارة البنى التحتية ان مواصفات محطات الطاقة الشمسية تتميز بالجودة العالية وسهولة التشغيل وتوفر إمداد مستقر لفترة كافية لتأمين الإمداد المائي . سونا

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