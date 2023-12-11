قوات الجمارك شمال كردفان تحقق انجاز جنائي كبير

تمكن تيم من ادارة شرطة مكافحة التهريب بولاية شمال كردفان بمهنية واحترافيةعالية ورصد ومتابعة دقيقة من ضبط عدد (٩٩) كرتونة سجائر ماركة سوبر ماتش اضافة لعدد (١٩٣٠) كرتونة صابون و(٤٥٠) جوال شاي مهرب من دول الجوار وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في مواجهة المتهميين وفق قانون الجمارك برئاسة قوات الجمارك بمدينة الابيض. مدير قوات الجمارك بالولاية العميد شرطة منصور جاد كريم عبدالله رفقه مدير ادارة شرطة مكافحة التهريب بالولاية وقفا علي الانجاز حيث اشاد مدير قوات الجمارك بالتيم المنفذ للعملية بيقظة ومسوؤلية طالبا بذل المزيد من الجهود لمكافحة كافة اشكال التهريب بالولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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