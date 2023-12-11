بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

رفض وعدم تهجير الفلسطينيين من غزة يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في البقاء والصمود في وجه التحديات، حيث يعتبر البيت والأرض رمزًا للهوية والانتماء، ورغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، يظل الناس ملتزمين ببقائهم في وطنهم.

تعتبر هذه المواقف محطة لقوة الروح والإرادة في مواجهة الصعوبات، حيث يؤكد الفلسطينيون على حقهم في العيش بكرامة وحرية داخل حدود أرضهم.

للفلسطينيين في غزة، البيت والأرض ليسا مجرد مكانين، بل هما رمز للهوية والانتماء، يعكس رفض التهجير استعدادهم للدفاع عن وحدة هويتهم ومكانتهم التاريخية في هذه الأرض المقدسة.

وفي أمس الأول، شهد مجلس الأمن الدولي انعدام الاتفاق حيال مشروع قرار يناشد بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعثر هذا القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”، حيث كانت النتيجة النهائية للتصويت تظهر أن 13 دولة صوتت لصالح القرار، باستثناء بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي قاومت بحق الفيتو ضد القرار.

زعمت الولايات المتحدة، بواسطة نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، أنها استخدمت حق “الفيتو” بسبب عدم إدانة القرار حركة “حماس”، وعدم التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وذلك على الرغم من الأحداث المأساوية والانتهاكات التي تشهدها غزة على يد إسرائيل.

ورغم الألم العميق الذي يلتف حول أهل غزة، ورغم الجروح النازفة التي تركها العنف الإسرائيلي في قلوبهم، يظلون صامدين أمام هذه المجازر اللامتناهية، يتأرجحون بين طيات الحزن والفقد، محاولين إيجاد قوة في أعماقهم للمضي قدمًا رغم ثقل الظروف.

تتضح قوة الصمود أكثر في مواجهة التحديات اليومية، حيث يتعامل الفلسطينيون مع نقص الموارد وانقطاع الكهرباء والحصار بروح الصمود.

في ظلّ ظلم الاحتلال وتجاوزاته، نجد أن إسرائيل تستمر في ممارسة أفعال تتناقض تمامًا مع القيم الإنسانية، تعتمد على أشكال متعددة من العدوانية والقمع بهدف تحقيق مكاسبها، وتوجه هجماتها العنيفة بشكل خاص نحو شعب غزة. يترتب على ذلك محاولات من جانبها لفرض تهجير عنيف على الفلسطينيين، ونقلهم إلى مصر، في مشهد يعكس سياسات الاستبداد والاضطهاد التي تمارسها.

هذا المشهد القاسي يكشف عن تصاعد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، حيث تسعى بكل الوسائل لفرض خططها الهمجية وإجبار السكان على ترك أراضيهم، يظهر هذا السيناريو المظلم أن إسرائيل تستهدف تنفيذ مخطط يسعى لتحويل مصير الفلسطينيين، في محاولة يائسة لفرض الهجرة القسرية إلى مصر.

هذا السلوك اللا إنساني يضعنا أمام واقع مرير، حيث تظهر إسرائيل بوصفها جهة تتجاوز حدود الإنسانية في سعيها لتحقيق أهدافها، تتسارع الأحداث، والضحايا يجدون أنفسهم في مواجهة محاولات قمع لا تعرف الرحمة، مما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة والدعوة إلى العدالة لضحايا هذا النظام القمعي.

وهكذا، تمتزج دموع الفلسطينيين مع دماء أرضهم، وتنبت زهور الصمود في وجه هذا الاستبداد، إنها قصة حياة تروي عن تحدي الأمل في وجه الظلم، حيث يظل الفلسطينيون قواميس للإرادة والصمود، يناضلون في سبيل العدالة والحقوق الإنسانية رغم الألم والصعاب.

سيد الأبنودي – صحيفة الدستور

