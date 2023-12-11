عقب استغاثة على «فيس بوك».. القبض على سائق لتنفيذ حكم قضائي

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن التماس صاحب الحساب لتنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه ضد سائق، مُقيم بمحافظة البحر الأحمر.

بالفحص تبين أن المشكو فى حقه مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة ومطلوب التنفيذ عليه فى الحكم الوارد بالالتماس وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

المصري اليوم