كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن التماس صاحب الحساب لتنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه ضد سائق، مُقيم بمحافظة البحر الأحمر.
بالفحص تبين أن المشكو فى حقه مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة ومطلوب التنفيذ عليه فى الحكم الوارد بالالتماس وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
المصري اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر عقب استغاثة على «فيس بوك».. القبض على سائق لتنفيذ حكم قضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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