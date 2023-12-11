المواصفات تراجع أوزان المحال التجارية ومحطات الوقود بحلفا الجديدة

ضبط فريق الرقابة والتفتيش بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمحلية حلفا الجديدة كميات من المنتجات منتهية الصلاحية ، التالفة ، شملت ” مواد غذائية ، مشروبات غازية ، مستحضرات تجميل ، حلويات ، ومضافات أغذية ، صابون منظفات ، معجون أسنان ، والدقيق ” و “115” كرتونة بسكويت منتهية الصلاحية وغيرها من السلع الاستهلاكيه مخالفة للمواصفات القياسية .

بناء على بلاغ من مباحث التموين عن مخزن بسوق حلفا الجديدة وإجراء كافة الإجراءات القانونية .

وواصل فريق العمل الميداني للقياس والمعايرة بمراجعة الأوزان بالمحال التجارية و مسدسات محطات الوقود ومطابقتها وفقا للمواصفات القياسية من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم . اليوم التالي

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