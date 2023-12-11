الفريق أول البرهان يزور شندي

البرهان قام رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بزيارة تفقدية اليوم، إلى قيادة الفرقة الثالثة مشاة بشندي.

وخاطب البرهان، الضباط وضباط الصف والجنود بقيادة الفرقة. صحيفة السوداني

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