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شاهد بالصور.. حورية فرغلى ومحمود الليثى والعوضي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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Asma Osman 0 تبليغ

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حورية فرغلي

نشر الفنان محمود الليثى صورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أثناء مشاركته فى الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية والإدلاء بصوته.

كما أدلى كل من أحمد العوضي وحورية فرغلى بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية الحالية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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صدى البلد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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