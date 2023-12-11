شاهد بالصور.. حورية فرغلى ومحمود الليثى والعوضي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

حورية فرغلي نشر الفنان محمود الليثى صورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أثناء مشاركته فى الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية والإدلاء بصوته. كما أدلى كل من أحمد العوضي وحورية فرغلى بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية الحالية. وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر. صدى البلد

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