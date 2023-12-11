وزير التجارة السوداني : تسهيلات بشأن الصادر

قطع وزير التجارة والتموين السوداني الفاتح عبدالله يوسف ، بتسهيل عملية الصادر لتسهم في الحد من التهريب، وتحفيز المصدرين والعمل المشترك معهم للحفاظ على مقدرات البلاد الاقتصادية بالتنسيق مع المصدرين والمستوردين لتوفير السلع الإستراتيجية.

واستمع الوزير، في الإجتماع الأول للجنة تطوير قطاع الصادرات “المعادن والثروة الحيوانية والزراعية” للتنوير الذي قدمه رئيس غرفة مصدري الماشية بالبحر الأحمر عضو اللجنة صالح صلاح ،عن العقبات التي تواجههم وضرورة التدقيق ومراجعة عقودات الصادر، وإيقاف الشركات التي لم تلتزم بسداد حصائل الصادر في الفترة الزمنية المحددة .

يشار الى ان اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من الجمارك، بنك السودان والأمن الاقتصادي بالاضافة لجهات الإختصاص والتي من مهامها حصر وتصنيف الشركات من حيث النشاط التجاري، مدى إلتزامها بسداد ما عليها من حصائل ورسوم حكومية في الوقت المناسب، وضع مقترحات بناءة من شانها تطوير قطاع الصادر بصفة عامة، إبراز المعوقات التي تحول دون إنسياب الصادرات واقتراح آلية مناسبة لسداد حصائل الصادر في ظل الظروف الآنية.

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