ضبط حبوب مخدرة وعربات غير مقننه بحدود دولة جنوب السودان

تمكنت شعبة استخبارات العسكرية بقيادة اللواء 70 مشاه بمحلية الجبلين من ضبط مواد مخدره وعربات غير مقننه علي الشريط الحدودي بين محلية الجبلين ودولة جنوب السودان.

وقال الرائد محمد نصر الدين رئيس شعبة استخبارات اللواء 70 مشاة الجبلين إن أفراد الاستخبارات تمكنوا من ضبط 36600 حبة من مخدر (الكوس موز) كانت في طريقها للدخول للسودان بالإضافة لضبط ثلاثة سيارات مهربة غير مقننة (بوكو حرام) كانت في طريقها لخارج البلاد، وأكد أن شعبة الإستخبارات تعمل على الحد من الجرائم والعبث بممتلكات الدولة، وأضاف أن الأجهزة النظامية علي الشريط الحدودي ستتعامل بقوة وحسم لكل من يحاول إنتهاك استقرار وزعزعة الأمن وفرض هيبة الدوله على مداخل الحدود ومخارجها.

وقطع بأن البوابة الجنوبية للسودان محروسة وستظل صمام أمان لكل من تسول له نفسه العبث بمقتنيات البلاد الإقتصادية والأمنية والإجتماعية وكل من يتجاوز سلطة الدوله وسيادتها.

سونا