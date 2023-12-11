ضبط تجار حشيش بمحلية مروي

نجحت شرطة محلية مروي في ضبط حشيش ( بنقو ) بمنطقة نوري خط مواصلات نوري سرح وذلك في اطار الحملات المتواصلة التى تقوم بها المحلية تحت اشراف مدير شرطة الولاية الشمالية بغرض تجفيف منابع الجريمة وبسط الأمن في ربوع المحلية . هذا وقد اتخذت كافة الاجراءات القانونية وتم فتح بلاغ بالرقم 35 بالضبطية في مواجهة المتهمين .

من جانبه أشاد العميد شرطة عماد الدين هاشم مدير شرطة محلية مروي بمجهود الإدارات الشرطية المختلفة وفِرق المباحث والقوات الأمنية وعمل الحملات المشتركة وما يحققه هذا المجهود في بسط الأمن ومكافحة الجريمة بانواعها، مناشدا المواطنين بتقديم المساعدة للشرطة والإسهام في جعل المحلية خالية من الجرائم والمظاهر السالبة من واقع تحقيق الأمن مسؤولية الجميع .

المكتب الصحفي لشرطة السودان