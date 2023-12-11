مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد قوات حماية الحياة البرية بالولاية

تفقد اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة صباح اليوم ادارة حماية الحياة البرية في إطار زياراته التفقدية لادارات الشرطة المختلفة للوقوف على سير العمل والتحديات . وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن مدير شرطة الولاية ابتدأ زياراته بجولة للمرافق ومكاتب الإدارة وعقد اجتماع ضم السادة الضباط استمع من خلاله لتقرير مفصل من العقيد شرطة د/ النعمان عبدالكريم كبور مدير إدارة حماية الحياة البرية عن سير العمل والتحديات بجانب تنوير السيد المدير بالأعمال الجارية بمشروع مركز اكثار الحيونات النادرة وتطوير حديقة الحيوانات بغابة ام بارونا لتكون جذابة. وقد جدد مدير شرطة الولاية اهتمام رئاسة الشرطة بالولاية بترقية وتطوير عمل الحياة البرية مؤكدا دعمه اللامحدود لتكملة المشاريع المستهدفة حتى تطلع الإدارة بدورها وواجبها. هذا وقد رافق المدير خلال الزيارة السادة مدير دائرة الشئون العامة ومدير دائرة الجنايات. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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