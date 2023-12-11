مدير الادارة العامة للخدمات الاجتماعية (المكلف) يتفقد مصابي معركة الكرامة بمستشفى الشرطة عطبرة

انفاذا لتوجيهات السيد مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة خالد حسان محي الدين بشان الاهتمام بالخدمة الاجتماعية المقدمة لمنسوبي الشرطة قام اليوم اللواء شرطة عمار رحمة الله مدير الادارة العامة للخدمات الاجتماعية المكلف برفقة العميد شرطة طارق عبدالمجيد مدير الجمارك بولاية نهر النيل رئيس صندوق دعم العلاج .

بزيارة لمصابي معركة الكرامة بمستشفى الشرطة عطبرة بحضور السيد اللواء شرطة علي محمد الحسن الكودابي ممثل مساعد المدير العام للخدمات الصحية وكان في استقباله العميد شرطة طبيب/ الوليد محجوب مدير مستشفي الشرطة حيث تفقد المرضى والمصابين بالمستشفى ونقل لهم تحيات المدير العام لقوات الشرطة والسادة اعضاء هيئتي الادارة والقيادة بالشرطة وقدم لهم دعما ماديا فضلا عن الدعم المعنوي ناقلا اشادة المدير العام بتضحياتهم ومواقفهم البطولية التي سيسطرها التاريخ باحرف من النور وستخلد في تاريخ الشرطة المشرق.

وفى ذات السياق تفقد والوفد المرافق له المباني والمنشآت الجديدة بالمستشفي مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملين بالمستشفى خدمة للمرضى والمصابين وكل مواطني ولاية نهر النيل.

الجدير بالذكر ان الادارة العامة للخدمات الاجتماعية قد باشرت مهامها من مقرها الموقت بولاية نهر النيل مدينة عطبرة وستقوم بتفيذ حزمة من برامج الخدمة الاجتماعية بالتضامن مع الادارة العامة لخدمات المتقاعدين واسر الشهداء تشمل هذه الخدمة كل منسوبي الشرطة وستغطي عدد كبير من الولايات عبر مامورية تخطط الادارتين للقيام بها وذلك تاكيداً لاهتمام رئاسة قوات الشرطة ووزارة الداخلية بمنسوبيها في هذا الظرف الحرج من تاريخ البلاد.

المكتب الصحفي لشرطة السودان