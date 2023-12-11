قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق بأن تشاد استدعت سفيرنا في إنجمينا احتجاجاً على تصريحات ياسر العطا بشأن دورها في دعم التمرد وطالبت الحكومة السودانية بالاعتذار خلال ثلاثة أيام لكننا لن نعتذر. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: تشاد استدعت سفيرنا في إنجمينا احتجاجاً على تصريحات ياسر العطا ولن نعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.