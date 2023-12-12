توفي على نحو مفاجئ نهار الاثنين الممثل السوداني الشهير هاني عوض الله, المعروف للجمهور والمتابعين باسم (أبو الدبش). وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نقل نجوم الفن والإعلام خبر وفاة الكومديان المعروف والتي حدثت بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل. وعدد نجوم الفن من محاسن الفقيد وبكاه الآلاف من الجمهور والمتابعين الذين وصفوا رحيله بالخبر الفاجع والصادم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الممثل السوداني الشهير هاني عوض الله المعروف باسم (أبو الدبش) ونجوم الفن والإعلام ينعوه ويعددوا من محاسنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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