شاهد.. آخر ما فعله فقيد الدراما السودانية هاني عوض الله (قاد مبادرة لايواء النازحين الذين خرجوا من منازلهم بالخرطوم ومكثوا داخل مدرسة بالولاية الشمالية)

صدم أهل الفن والدراما في السودان نهار الاثنين بوفاة الممثل والكومديان الشهير هاني عوض الله, والذي توفي بشكل مفاجئ بمدينة عطبرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كان الممثل الراحل من ضمن النجوم الذين سعوا لمعالجة مشاكل المواطنين بعد الحرب.

ونشر الممثل الراحل والشهير باسم (أبو الدبش) قبل يوم من وفاته مبادرة على صفحة معجبيه على موقع التواصل الاجتماغي فيسبوك.

وناشد الراحل من خلال تدوينة له أهل الخير لمشاركة بعض الناشطات في مبادرتهن التي تهدف لإيواء المواطنين الذين نزحوا من الخرطوم إلى الولاية الشمالية.

وكتب الفقيد بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (عندنا كنداكاتنا في الولاية الشمالية عاملات مبادرة لمركز ايواء لناس طلعو من الخرطوم وقاعدين في مدرسة وناقصة ليهن من الميزانية مبلغ 50 الف جنيه جنيهكم بفرق وسوا بنقدر).

وبشر الممثل الراحل متابعيه بعد ساعات باكتمال الحوجة وكتب: (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً.. حوجتنا اكتملت بفضل الله وفضلكم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)