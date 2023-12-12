الدعم السريع نشرت صفحات مناصرة لقوات الدعم السريع مقطع فيديو حديث لجنودهم أثار سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول جنود من الدعم السريع وهم يتجمعون بإحدى المساطب المعروفة في الخرطوم. وتوسط جنود حميدتي, شاعر شاب ضمن صفوفهم وهو يمجدهم وسط هتافات داوية من قبل الجنود, وكتب معلق ساخر على المقطع (هسا لو سمعوا صوت طيارة من بعيد أي واحد فيهم بجري على اتجاه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. جنود بالدعم السريع يتجمعون بإحدى المساطب وشاعرهم يمجدهم وسط هتافات داوية منهم والجمهور يسخر: (هسا لو سمعوا صوت طيارة من بعيد أي واحد فيهم بجري على اتجاه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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